ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ 2021 ആദ്യമാസങ്ങളോടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണം ത്വരിതഗതിയില്‍ നടന്നുവരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിലെ വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണം ദ്രുതഗതിയില്‍ നടന്നുവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗവേഷണങ്ങള്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ്. 2021-ന്റെ ആദ്യപാദത്തോടെ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകെ കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണം 60 ലക്ഷം കടന്നു. തുടര്‍ച്ചയായി രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എണ്‍പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ്.

Content Highlights: First Covid-19 vaccine to be available in India by early 2021- health ministry