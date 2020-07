ഗുവഹാത്തി: ഒരു ഭാഗത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി. മറുഭാഗത്ത് പ്രളയക്കെടുതി. അതിജീവിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് അസം ജനത. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കോവിഡ് ബാധിച്ചും പ്രളയത്തിലും ഇതുവരെ 142 ജീവനുകൾ നഷ്ടമായി. കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ തീർത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയെത്തിയ പ്രളയം വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് അസമിലുണ്ടാക്കിയത്.

24 ജില്ലകളിലെ 25 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചത്. 85 പേരുടെ ജീവൻ പ്രളയം കവർന്നു. നൂറുകണക്കിന് മൃഗങ്ങൾ ചത്തു. അതിലേറെ മൃഗങ്ങളെ കാണാതായി. നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളും സമ്പാദ്യവുമെല്ലാം നഷ്ടമായ ജനങ്ങൾ ഇതുവരെയില്ലാത്ത വലിയ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം മാത്രം മൂന്ന് തവണ അസമിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. 30 ജില്ലകളിലെ 54 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കം ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി. പ്രളയം തീർത്ത നഷ്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം അസമിൽ കോവിഡ് ഭീഷണിയും ഒഴിയാതെ നിൽക്കുന്നു. ഇതുവരെ 24,000 ത്തോളം പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 57 പേർ മരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് പേർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുമുണ്ട്.

'ലോക്ഡൗൺ കാലംമുതൽ ദുരിതത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം 45 ദിവസങ്ങൾ റോഡിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഈ വർഷവും സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് ചന്ദ്രപുർ സ്വദേശിയായ സുനിത കക്കോട്ടി പറയുന്നു. വീട് പൂർണമായി നശിച്ചു. കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, വരുമാനമില്ല. എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും' ഇന്ത്യടുഡേ ടിവിയോട് സുനിത വ്യക്തമാക്കി. സുനിതയ്ക്ക് പുറമേ കാംറപ് ജില്ലയിലെ നിരവധി പേർ സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നേരിടുന്നത്.

അസം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുപ്രകാരം പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 302 ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 51,000 ത്തോളം ജനങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ വീടുകൾ നഷ്ടമായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ റോഡുകളിലും കഴിയുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പുകളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ടെങ്കിലും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതൊന്നും പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.ഇതോടെ വെള്ളപ്പൊക്കവും കോവിഡും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അസം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

