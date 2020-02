ന്യൂഡല്‍ഹി: എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്‍ ചെയ്ത തെറ്റ്? പോലീസ് കമ്മിഷണറോട് ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ രത്തന്‍ലാലിന്റെ മക്കളുടെ ചോദ്യമാണിത്. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന സംഘര്‍ഷത്തിനിടെയാണ് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനായ രത്തന്‍ ലാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹോളി ആഘോഷിക്കാന്‍ തങ്ങളെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അച്ഛന്‍ ജോലിക്ക് പോകും മുമ്പ് ആ കുട്ടികള്‍ക്ക് രത്തന്‍ ലാല്‍ വാക്ക് നല്‍കിയിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ജോലി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്‍ മടങ്ങിവരുന്നതും കാത്തിരുന്ന അവരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് രത്തന്‍ലാലിന്റെ മരണവിവരമെത്തുന്നത്.

രത്തന്‍ലാല്‍ സമാധാനപ്രിയനായിരുന്നെന്നും ഒരിക്കലും സംഘര്‍ഷത്തിനോ കലഹത്തിനോ മുതിര്‍ന്നിരുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. പതിമൂന്നും പത്തും എട്ടും വയസ് പ്രായമുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് രത്തന്‍ ലാലിന്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അനാഥരായി.

42 കാരനായ രത്തന്‍ലാല്‍ ധീരനും കഴിവുറ്റ പോലീസുകാരനായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കലാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അക്രമികളെ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് രത്തന്‍ലാല്‍ അക്രമത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് മരണത്തിന്‌ കീഴടങ്ങിയത്.

1998ലാണ് രത്തന്‍ ലാല്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ ചേരുന്നത്. അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമാന്റേതുപോലെയുള്ള മീശയാണ് രത്തന്‍ലാല്‍ എന്ന പേര് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിനെ അടുത്തറിയാവുന്നവരുടെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ സികറില്‍ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ് രത്തന്‍ലാല്‍ ജനിച്ചത്.

HC #RatanLal performed his duty with utmost dedication & made supreme sacrifice in the line of duty. He will be a shining example to keep duty above everything else in service of nation. May his noble soul rest in peace and his family gets courage to bear this irreparable loss. pic.twitter.com/nmh30pFYgv