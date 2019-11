മുംബൈ: മഹരാഷ്ട്രയില്‍ മഹാ വികാസ് അഘാടി സഖ്യത്തിന്റെ സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നാനാ പട്ടോലയെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്‍ കര്‍ഷക നേതാവ് കൂടിയായ പട്ടോല ത്രികക്ഷി നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പമെത്തി നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു. കിഷന്‍ കത്തോറാണ് ബിജെപിയുടെ സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി.

ആദ്യ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ബിജെപി എംപിയായിരുന്ന നാനാ പട്ടോല സര്‍ക്കാര്‍ വിമര്‍ശനാകുകയും പിന്നീട് പാര്‍ട്ടി വിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുകയുമായിരുന്നു. 2014-ല്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന പട്ടോല എന്‍സിപിയുടെ പ്രഫുല്‍ പട്ടേലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എംപിയായത്. 2019-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാഗ്പുരില്‍ നിതിന്‍ ഗഡ്കരിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാനാ പട്ടോലയെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിരിക്കുന്നത്. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായിരുന്ന അശോക് ചവാന്‍ സ്പ്ക്കറാകുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മുഖ്യന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യ സര്‍ക്കാരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് സ്പീക്കര്‍ പദവിയും എന്‍സിപിക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ എന്‍സിപി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് നടക്കുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. അജിത് പവാറിനാണ് സാധ്യത. ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ്.

Content Highlights: First BJP MP, Nana Patole Becomes Congress Pick for Maharashtra Speaker Post