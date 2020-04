രോഗം പൂര്‍ണമായി ഭേദമായി പുറത്തുവന്ന ബെംഗളൂരുവിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ്-19 ബാധിതന്‍ പി കെ വെങ്കട്ട് രാഘവന് ലോകത്തിന് നല്‍കാന്‍ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുണര്‍ത്തുന്ന സന്ദേശം. 'ഈ രോഗം നിങ്ങള്‍ക്ക് വരാനിടയാകരുത് എന്നാണ് ആഗ്രഹം, അഥവാ വന്നാലും പേടിക്കാനില്ല ഭേദമാകും. എന്റെ കാര്യം നോക്കൂ,എനിക്കിപ്പോള്‍ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല, ഞാനെന്റെ വീട്ടിലെ ആര്‍ക്കും രോഗം പകര്‍ത്തിയിട്ടില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം'. രണ്ടാഴ്ചത്തെ ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞാണ് വെങ്കട്ട് മടങ്ങിയെത്തിയത്.

ഉദ്യോഗസംബന്ധമായി ഒഴിവാക്കാനാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മാര്‍ച്ച് ആദ്യം വെങ്കട്ട് യുഎസിലേക്ക് പോയത്. ലണ്ടനിലെ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെയായിരുന്നു മടക്കയാത്ര. ബെംഗളൂരുവില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതിന് അടുത്തദിവസം തന്നെ വെങ്കട്ടിന് വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എവിടെ നിന്നാണ് വൈറസ് തന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് വെങ്കട്ടിന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിമാനത്താവളത്തിലെ പൊതു ടോയ്‌ലറ്റില്‍ നിന്നോ രോഗബാധയുള്ള വ്യക്തികള്‍ സ്പര്‍ശിച്ച സ്ഥലങ്ങളില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാനിടയായതിനാലോ ആവാം വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കാരണമെന്ന് വെങ്കട്ട് കരുതുന്നു.

മടങ്ങിയെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വെങ്കട്ടിന് വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോട് വെങ്കട്ട് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ പ്രതിസന്ധി അത്ര രൂക്ഷമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായതിനാല്‍ അവര്‍ വെങ്കട്ടിനോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഭയം മൂലം അവര്‍ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസിലെത്തി. വെങ്കട്ടിന്റെ ശരീരസ്രവസാംപിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്ത ശേഷം അവര്‍ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാവശ്യപ്പെട്ടു.

വീട്ടിലെത്തിയ വെങ്കട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് വീട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് അകന്നുനില്‍ക്കുകയാണ്. അടുത്തദിവസം തന്നെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് ആര്‍ജിഐസിഡിയില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍കോള്‍ ലഭിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ആംബുലന്‍സ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെങ്കട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തി. അവിടെ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ വെങ്കട്ടിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി സൗകര്യങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തയ്യാറാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് അസൗകര്യം അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും എന്നാല്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും വെങ്കട്ട് പറയുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമാണ് ചില ദിവസങ്ങളില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയതെന്നും വെങ്കട്ട് ഓര്‍മിക്കുന്നു. ഭയം കാരണം ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്ന ആള്‍ മടിച്ചതാണ് കാരണം.

ശരീരോഷ്മാവ് വര്‍ധിക്കുന്നതാണ് വൈറസ് ബാധയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം. എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകള്‍ നല്‍കി. അണുബാധ വര്‍ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും നല്‍കി. പല രാത്രികളിലും പനി കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടമായി. മാനസിക സമ്മര്‍ദം വര്‍ധിച്ചു. അത് കുറയ്ക്കാനായി ആത്മീയഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടി. മാനസികനില സാധാരണമായി കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കുന്നത് രോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് വെങ്കട്ട് പറയുന്നു. രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പനി കുറഞ്ഞതോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെങ്കട്ട് വീഡിയോകളാക്കി യൂ ട്യൂബില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

