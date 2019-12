ഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിയില്‍ തീപ്പിടിത്തം. വൈകീട്ട് 7.25 നാണ് ലോക് കല്യാണ്‍ മാര്‍ഗിലെ വസതിയില്‍ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്.

വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ ഒമ്പത് അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

