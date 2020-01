ന്യൂഡല്‍ഹി: കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ പട്പട്ഗഞ്ച് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പേപ്പര്‍ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സില്‍ തീപ്പിടിത്തം. ഒരാള്‍ മരിച്ചു.

മൂന്നുനിലക്കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീയണയ്ക്കാന്‍ 35 ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ച 2.40ഓടെയാണ് തീപടര്‍ന്നത്. മൂന്നുനിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയില്‍നിന്ന്, തീ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നിലകളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു.

