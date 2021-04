ന്യൂഡൽഹി: നോയ്‌ഡയിലെ സെക്ടർ 63ന് സമീപം ബഹ് ലോൽപുർ ചേരിയിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ മൂന്നുവയസ്സുളള രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിച്ചു. നൂറ്റമ്പതോളം കുടിലുകൾ കത്തിനശിച്ചു.

സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസും അഗ്നിശമനസേനാ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു. തീപ്പിടിത്തത്തിനുളള കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

പ്രദേശത്ത് കനത്ത പുക ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിരവധി പേരാണ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Fire broke out at Bahlolpur slum cluster today; 2 children died in fire