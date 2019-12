മുംബൈ: വിലെ പാര്‍ലെ വെസ്റ്റ് ഏരിയയിലെ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. പതിമൂന്ന് നിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏഴ്, എട്ട് നിലകളില്‍ നിരവധി പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

തീ കെടുത്തുന്നതിനായി പത്തോളം ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7.10 ഓടെയാണ് ലാഭ് ശ്രീവാലി ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി.

ഏഴ്, എട്ട് നിലകളിലെ ജനാലകളില്‍നിന്ന് വന്‍ തീയും പുകയുമാണ് പുറത്തേക്കു വന്നതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ആളപായം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അതിനിടെ, കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് നാലുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞു.

