ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി-ദെഹ്‌റാദൂണ്‍ ശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസില്‍ തീപ്പിടിത്തം. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കാന്‍സ്‌രോ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് ട്രെയിനിലെ സി 4 കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്ന് തീ ഉയര്‍ന്നത്.

ഉടന്‍തന്നെ തീപടര്‍ന്ന ബോഗിയിലെ മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. യാത്രക്കാരില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും ഷോർട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡി.ജി.പി അശോക് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായ കോച്ച് വേര്‍പെടുത്തി അതിലെ യാത്രക്കാരെ മറ്റു കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയശേഷം ശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസ് യാത്ര തുടര്‍ന്നു.

