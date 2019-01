പ്രയാഗ്‌രാജ്: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പയാഗ്‌രാജില്‍ കുംഭമേള ക്യാമ്പില്‍ തീപിടിത്തം. കുഭമേള ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെയുണ്ടായ തീപിടിത്തം തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കിടയില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല.

ദിഗംബര്‍ അഘാരയിലെ ക്യാമ്പിലെ ടെന്റുകളില്‍ ഒന്നിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട കാറിലേക്കും തീ പടര്‍ന്നു. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പോലീസും തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ടതുകാരണമാണ് തീ പടരാതിരുന്നത്.

12 കോടി പേര്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന കുഭമേളക്ക് എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അധികാരത്തില്‍ വന്ന് 22 മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിനെ രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തില്‍ രണ്ടാമതെത്തിച്ചുവെന്നും കുംഭമേളയോടെ ഒന്നാമതെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.

1700 ഏക്കറിലാണ് കുംഭമേള നടന്നിരുന്നത് എങ്കില്‍ ഇത്തവണ തീര്‍ഥാടകരുടെ സൗകര്യാര്‍ഥം 3700 ഏക്കറിലേക്കായി ഉയര്‍ത്തി. ആയിരത്തിലേറെ ബയോ ടോയ്‌ലെറ്റുകള്‍ സജ്ജമാക്കി. 264 റോഡുകള്‍ വീതികൂട്ടി. വിശ്രമിക്കാനായി 20,000 പന്തലുകളാണ് നിര്‍മിച്ചത്. കേന്ദ്രീകൃത സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഇത്തവണ കൊണ്ടുവന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

