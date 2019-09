ന്യൂഡല്‍ഹി: ന്യൂഡൽഹി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ തീപിടിത്തം. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നമ്പര്‍ എട്ടില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു തീപിടിത്തം.

എട്ടാം നമ്പര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ചണ്ഡിഗഡ് കൊച്ചുവേളി എക്‌സ്പ്രസ്സിസിന്റെ ഒരു കോച്ചിനാണ് തീപിടിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. യാത്രക്കാരെയെല്ലാം ഉടന്‍ തന്നെ തീവണ്ടിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.

അഗിനിരക്ഷാ സേന സംവിധാനങ്ങള്‍ രണ്ട് മണിയോടെ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ആളപായമില്ല. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. തീ നിലവില്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്.

content highlights: Fire breaks out at New Delhi railway station