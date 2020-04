മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയ ഹോട്ടലില്‍ തീപ്പിടുത്തം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

മുംബൈ സെന്‍ട്രലിലെ ബെലാസിസ് റോഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിപ്പണ്‍ പാലസ് ഹോട്ടലിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് തീ പടര്‍ന്നത്. അഞ്ച് നില കെട്ടിടമാണിത്.

അഞ്ച് ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകളും നാല് ജംബോ ടാങ്കറുകളും എത്തിയാണ് തീ ആണച്ചത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ 25 പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം അഗ്‌നിശമന സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി.

Content Highlights: Fire breaks out at Mumbai hotel turned into Covid-19 quarantine centre