രാജ്‌കോട്ട്: ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ടില്‍ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ ആറുപേര്‍ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. രാജ്‌കോട്ടിലെ ശിവാനന്ദ് ജനറല്‍ ആന്‍ഡ് മള്‍ട്ടിസ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്.

പിന്നീട് ഇത് ആശുപത്രിയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു. ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണ് തീപ്പിടിത്തത്തിന്‌ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.

സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ പതിനൊന്ന് രോഗികള്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നു. 33 കോവിഡ് രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ രാജ്‌കോട് അഗ്നിരക്ഷാസേന തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും രോഗികളെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

നിരവധി പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റതായാണ്‌ പ്രാഥമിക വിവരം.

Content Highlights:Fire breaks out at ICU of covid hospital in Gujarat; 6 patients dead