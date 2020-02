ഡല്‍ഹി: ജ്വാലാപുരിയിൽ വാഹനഘടകങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

മൂന്ന് നിലയുള്ള ഫാക്ടറിയുടെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. മുകളിലേക്കുള്ള പടിക്കെട്ടിലേക്കും തീ വ്യാപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. തീപ്പിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 26 ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

Delhi: 26 fire tenders present at the spare parts factory in Mundka, where a fire has broken out. https://t.co/O8XY1gDSss pic.twitter.com/sidhMphqdo