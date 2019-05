ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡല്‍ഹി ശാസ്ത്രി ഭവനിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തെ ചൊല്ലി ഏറ്റുമുട്ടി കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും. ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ദുരൂഹത ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്‌ദേക്കറും രംഗത്തെത്തി.

ഫയലുകള്‍ കത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടെന്നും താങ്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ വിധിനിര്‍ണയിക്കുന്ന ദിനം വരാന്‍ പോകുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. സുപ്രധാന രേഖകള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മനപ്പൂര്‍വമുണ്ടാക്കിയ തീപ്പിടിത്തമാണെന്ന സംശയമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ചത്.

ഇതിനു മറുപടിയായി പ്രകാശ് ജാവ്‌ദേക്കര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രി ഭവനിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ ഒരു ഫയല്‍ പോലും നശിച്ചിട്ടില്ല. മുകള്‍ നിലയില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. അത് അര മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഗൃഹപാഠം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

Modi ji burning files is not going to save you. Your day of judgement is coming. https://t.co/eqFvTJfDgY

ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് ശാസ്ത്രിഭവന്റെ ഏഴാം നിലയില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഉടന്‍ തന്നെ അഗ്നിശമന സേന എത്തി തീ അണച്ചു. വാര്‍ത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം, മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രി ഭവനിലാണ്.

.@RahulGandhi ji, stop peddling lies! The fire in Shastri Bhavan has caused no damage to any files. The waste and scrap kept on the top floor caught fire and was extinguished within 30 minutes. Do your homework before casting allegations. One more jhoot of Congress!