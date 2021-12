കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹാല്‍ദിയയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ (ഐ.ഒ.സി.) റിഫൈനറിയില്‍ വന്‍തീപ്പിടിത്തം. മൂന്നുപേര്‍ മരിക്കുകയും നാല്‍പ്പതിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

West Bengal | 3 people died, over 30 persons were injured in a fire incident at IOCL refinery in Haldia today. The injured have been shifted to Kolkata: SK Ajgar Ali, Chairman-In-Council, Haldia Municipality pic.twitter.com/W9qge0c0Ub