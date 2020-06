ഭോപ്പാല്‍: ഇന്ധന വില വര്‍ധനവിനെതിരേ സൈക്കിളില്‍ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിനെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അധികൃതരില്‍നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങാതെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതിനാണ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിനെതിരേ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില വര്‍ധനവിനെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരേയാണ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങും മറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. റോഷന്‍പുര സ്‌ക്വയര്‍ മുതല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ്ങ് ചൗഹാന്റെ വസതി വരെ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കുള്ള റോഡ് എത്തും മുന്നേ പോലീസ് ഇവരെ തടഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്രയും ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ അധികൃതരില്‍നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവരെ തടഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ് പ്രതികരിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ക്കെതിരേ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഐപിസി സെക്ഷന്‍ 188, 143, 269, 270 341 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ്.

