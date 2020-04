ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചതിന് 66,000 പേര്‍ക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഐപിസി സെക്ഷന്‍ 188 പ്രകാരം 3350 എഫ് ഐ ആറുകളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10,000 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ചതിന് 40എഫ് ഐ ആറുകളാണ് ഇവിടെ രജിസിറ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 445 ആണ്. ഡല്‍ഹിയില്‍ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ആറുപേരാണ് മരിച്ചത്. ഇവരില്‍ അഞ്ചുപേരും 60 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും സാമൂഹിക വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

