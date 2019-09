ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. ജൂലായ് മാസത്തില്‍ സാമ്പത്തികരംഗത്ത് കാണുന്ന ഉണര്‍വിന്റെ സൂചനകള്‍ ആശാവഹമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.വിദേശനിക്ഷേപം വര്‍ധിച്ചു.നികുതി പരിഷ്‌കരണം ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും സെപ്റ്റംബര്‍ 19-ന് പൊതുമേഖല ബാങ്ക് മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കയറ്റുമതി മേഖലയുടെയും പാര്‍പ്പിട മേഖലയുടെയും ഉണര്‍വിനായി കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

എ.ഇ.ഐ.എസിന് പകരം പുതിയ പദ്ധതി. റെമിഷന്‍ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓര്‍ ടാക്‌സസ് ഓണ്‍ എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട്(ആര്‍.ഒ.ഡി.ടി.ഇ.പി.) നിലവിലെ എം.ഇ.ഐ.എസും പഴയ ആര്‍.ഒ.എസ്.എല്‍ പദ്ധതിയും ഡിസംബര്‍ 31 വരെ മാത്രം.

എം.ഇ.ഐ.എസില്‍ രണ്ടുശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ മേഖല ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും 2020 ജനുവരി മുതല്‍ പുതിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറണം. ഇതിലൂടെ 50000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇലക്ട്രോണിക്ക് റീഫണ്ട്- ജി.എസ്.ടി. ഇന്‍പുട് ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് റീഫണ്ട് മുഴുവനായും ഇലക്ട്രോണിക്ക് മാര്‍ഗത്തിലൂടെ. ഐടിസി റീഫണ്ട് വേഗത്തിലാക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സഹായകമാകും. നികുതിദായകരുടെ ചെറിയ പിഴവുകള്‍ക്ക് ശിക്ഷാനടപടികള്‍ ഒഴിവാക്കും.

എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്‌കീം വികസിപ്പിക്കും. ഇസിജിസിയുടെ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഉയര്‍ത്തും.

കയറ്റുമതി മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ 68000 കോടി രൂപയുടെ സഹായം

എക്‌സപോര്‍ട്ട് ഫിനാന്‍സിങ്ങില്‍ കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണം. എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് ഫിനാന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ആര്‍.ബി.ഐ. കൃത്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് ഫിനാന്‍സ് ഇന്റര്‍ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വര്‍ക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കും.

കയറ്റുമതിക്കുള്ള സമയ നഷ്ടം കുറയ്ക്കും. തുറമുഖം,കസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍വല്‍ക്കരിക്കും. ഇതിനായി ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍. 2019 ഡിസംബറിനുള്ളില്‍ ഇത് നടപ്പിലാക്കും.

എല്ലാവര്‍ഷവും ദുബായ് ഷോപ്പിങ്ങ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാതൃകയിൽ മെഗാ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകള്‍. 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ നാല് സ്ഥലങ്ങളില്‍ നാല് വ്യത്യസ്ത തീമുകളിലായി ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതി. ധനകാര്യവകുപ്പിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലാകും ഇത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഒറിജിന്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഒറിജിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കും.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കൃത്യമായ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കും.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകളും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയിലും സൗകര്യമൊരുക്കും.

കൈത്തറി മേഖലയുടെ കയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇ-കൊമേഴ്‌സില്‍ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തും.

റിപ്പോ നിരക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച കൂടുതല്‍ വായ്പകള്‍ ബാങ്കുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

എന്‍.ബി.എഫ്.സി/എച്ച്.എഫ്.സി. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പിന്തുണ. വീടുകളും വാഹനങ്ങളും വാങ്ങാന്‍ കൂടുതല്‍ വായ്പാസഹായം.

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന-ഗ്രാമീണ്‍(പിഎംഎവൈ-ജി) പദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും വീടുകളെന്ന ലക്ഷ്യം. 2022-നുള്ളില്‍ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് 1.95 കോടി വീടുകള്‍.

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയില്‍ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍.

നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വീടുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായം. ഇതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനം.

ഹൗസിങ് ബില്‍ഡിങ് അഡ്വാന്‍സ് പലിശനിരക്ക് കുറക്കും. ഇത് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പുതിയ വീടുകള്‍ വാങ്ങിക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹനമാകും.

Content Highlights: finance minister nirmala sitraman announces new schemes in export and housing sectors