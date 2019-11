ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം 2032ല്‍ ആദ്യ പരീക്ഷണപ്പറക്കലിന് സജ്ജമാകുമെന്ന്‌ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അഡ്വാന്‍സ്ഡ് മീഡിയം കോംബാറ്റ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ( എഎംസിഎ) വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അണിയറയില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ശത്രുവിമാനങ്ങളുടെയോ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങങ്ങളുടേയോ റഡാറുകളുടെ കണ്ണില്‍ പെടാതെ ആക്രമണം നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന സൂപ്പര്‍സോണിക് യുദ്ധവിമാനമായാണ് എഎംഎസിഎ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയ്‌റോനോട്ടിക്കല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഏജന്‍സിയാണ്‌ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ രൂപകല്‍പന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിമാനം ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയ്‌റോനോട്ടിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്.എ.എല്‍) ആകും നിര്‍മിക്കുക. സാങ്കേതിക സഹായവുമായി പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡിആര്‍ഡിഒയും ഒപ്പമുണ്ട്.

ഇരട്ട എഞ്ചിനുള്ള ഒറ്റ സീറ്റുള്ള യുദ്ധവിമാനമാണ് എഎംസിഎ. തേജസ് മാര്‍ക്ക് 2 വിമാനത്തിന്റെ നിര്‍മാണം കഴിഞ്ഞാല്‍ എഎംസിഎയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. 2025ല്‍ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാലിത് 2032ലേക്ക് നീളുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

വളരെ പെട്ടെന്ന് വേഗം ആര്‍ജിക്കാനും പറന്ന് അകലാനും അതിവേഗം കുത്തനെയും ചെരിഞ്ഞും പറക്കാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വിമാനം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ജനറല്‍ ഇലക്ട്രിക്ക് നിര്‍മിച്ച ജി.ഇ-414 എഞ്ചിനുകളാണ് വിമാനത്തിന് കരുത്ത് പകരുക. 2013ല്‍ പുറത്തുവിട്ട ഡിസൈന്‍ പ്രകാരം 17.2 മീറ്റര്‍ നീളവും 4.8 മീറ്റര്‍ ഉയരവും 20 ടണ്ണോളം ഭരവുമുള്ളതായിരിക്കും വിമാനം. ആയുധം ഉള്‍പ്പെടെ 29 ടണ്‍ ഭാരം വഹിക്കാന്‍ വിമാനത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറില്‍ 2,656 കിലോമീറ്ററാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 3,240 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം ഒറ്റയടിക്ക് പറക്കാന്‍ സാധിക്കും. 18,000 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ വരെ പറക്കാന്‍ സാധിക്കും. പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സെക്കന്‍ഡില്‍ 23 മീറ്റര്‍ എന്ന നിലയില്‍ മുകളിലേക്ക് ഉയരാനും വിമാനത്തിന് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മോസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശ നിര്‍മിത ആയുധങ്ങളാകും വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടാകുക.

2008ലാണ് ആദ്യമായി എഎംസിഎ വിമാന പദ്ധതിക്ക്‌ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് രൂപം നല്‍കിയത്. മിറാഷ് 2000. ജഗ്വാര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ സേനയില്‍ നിന്ന് 'വിരമിക്കുന്ന' സ്ഥാനത്ത് എഎംസിഎയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 2017ല്‍ ആദ്യ പരീക്ഷണപ്പറക്കല്‍ നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇത് പലവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ നീണ്ടുപോയി.

ഭീമമായ പണം ചിലവാകുമെന്നതിനാല്‍ വിദേശത്തുനിന്ന് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനോട് വ്യോമസേനയും യോജിക്കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ തദ്ദേശിയമായി നിര്‍മിച്ച യുദ്ധവിമാനം വേണമെന്നാണ്‌ വ്യോമസേന നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്നത്.

