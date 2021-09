ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേരിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പാര്‍ട്ടി ഫോറങ്ങളില്‍ അര്‍ഥപൂര്‍ണമായ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോള്‍ നിസ്സാഹയത തോന്നുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സഹപ്രവര്‍ത്തകനും എം.പിയുമായ ഒരാളുടെ വീടിനു പുറത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ മനോവേദനയും നിസ്സഹായതയും അനുഭവപ്പെടുന്നതായും ചിദംബരം ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെ കപില്‍ സിബലിന്റെ വീടിനു പുറത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെയാണ് ചിദംബരം പരോക്ഷമായി പരാമര്‍ശിച്ചത്.

ഒരാള്‍ക്ക് പിന്‍വലിയാന്‍ യോജിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഇടം നിശ്ശബ്ദതയാണെന്നു തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചിദംബരം ട്വീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

I feel helpless when we cannot start meaningful conversations within party forums.



I also feel hurt and helpless when I see pictures of Congress workers raising slogans outside the residence of a colleague and MP.



The safe harbour to which one can withdraw seems to be silence.