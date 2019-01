പട്‌ന: ബീഹാറില്‍ രണ്ടു ദിവസമായി പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോഴികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഏകദേശം 15,000 കോഴികളെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കൊന്നൊടുക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

കോഴികളും കാക്കകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത് പക്ഷിപ്പനിയെ തുടര്‍ന്നാണെന്നുള്ള ഭീതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് കോഴികളെ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കുന്നത്‌. മൂങ്കര്‍ ജില്ലയിലെ രണ്ടു ബ്ലോക്കുകളില്‍ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ 2000 കോഴികളെ കൊന്നതായി മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രവണ്‍ കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

പട്‌നയില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള ആന്ധ്ര ചൗക്കിയില്‍ 3000 കോഴികള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചത്തു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതേ അവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. പക്ഷിപ്പനിയാണോ അതിശൈത്യമാണോ പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തതിന് പിന്നിലെന്ന്‌ കൃത്യമായ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്‍ വിനോദ് സിങ് ഗുഞ്ചിയാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഭോപ്പാല്‍ കേന്ദ്രമായ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമല്‍ ഡിസീസ് സംസ്ഥാനത്ത് എച്ച്5എന്‍1 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

