ഹൈദരാബാദ്: പോലീസിനും സര്‍ക്കാരിനും നന്ദിയെന്നും തന്റെ മകളുടെ ആത്മാവിന് ഇനി ശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നും ഹൈദരാബാദിലെ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ പിതാവ്. മകളെ പീഡനത്തിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കത്തിച്ച നാല് പ്രതികള്‍ പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മകള്‍ മരിച്ച് 10 ദിവസമായെന്നും ഇത്രയും വേഗം നീതി ലഭിച്ചതില്‍ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 28 നാണ് ഇരുപത്തിയാറുകാരിയായ ഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ ഷാദ് നഗര്‍ ദേശീയപാതയിലെ പാലത്തിനടിയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ജോല്ലു ശിവ, ജോല്ലു നവീന്‍, ചിന്താകുന്ത ചന്നകേശവുലു, മുഹമ്മദ് എന്നീ ലോറി തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെ ഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ച പ്രതികള്‍ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വെടിവെച്ചതെന്ന് സൈബരാബാദ് പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ വി സി സജ്ജനാര്‍ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

