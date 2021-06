ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലോക്ഡൗണിനിടെ അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ അച്ഛനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ 1200 കിലോ മീറ്ററാണ് ജ്യോതികുമാരി സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടിയത്. ഗുഡ്ഗാവില്‍നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് സൈക്കിളില്‍ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ട യാത്ര. ഇന്ന് ബിഹാറില്‍നിന്ന് വരുന്ന വാര്‍ത്ത ജ്യോതികുമാരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ അച്ഛന്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചു എന്ന വാര്‍ത്തയാണ്.

ഹൃദയസ്തംഭനംമൂലം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇലക്ടിക് റിക്ഷാഡ്രൈവറായിരുന്ന മോഹന്‍ പസ്വാന്റെ അന്ത്യം. 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഗതാഗതത്തിന് മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതായതോടെയാണ് അച്ഛനെ സൈക്കിളിന് പിന്നിലിരുത്തി വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ജ്യോതി തീരുമാനിച്ചത്. ഏഴ് ദിവസത്തോളം സൈക്കില്‍ ചവിട്ടിയാണ് ഡല്‍ഹിക്ക് സമീപമുള്ള ഗുഡ്ഗാവില്‍ നിന്ന് ബിഹാറിലെ ദര്‍ബാംഗയിലേക്കുള്ള 1200 കിലോ മീറ്റര്‍ ദൂരം ജ്യോതി പിന്നിട്ടത്.

കടം വാങ്ങിയ പണം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പഴയൊരു സൈക്കിള്‍ പോലും ജ്യോതി വാങ്ങിയത്. പതിനഞ്ചുകാരിയുടെ ധീരത വലിയ വാര്‍ത്തായതോടെ ജ്യോതിയെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാല്‍ പുരസ്‌കാരവും ജ്യോതിയെ തേടിയെത്തി. തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങളും ജ്യോതിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു

