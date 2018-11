ന്യൂഡല്‍ഹി: സൗത്ത് ഡല്‍ഹിയിലെ വസന്ത് കുഞ്ചില്‍ വനിതാ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറേയും വീട്ടുജോലിക്കാരനെയും വീടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഫാഷൻ ഡിസൈനറായ മാല ലഖാനി (53)യേയും വീട്ടുജോലിക്കാരന്‍ ബഹാദൂറി(50)നെയുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് മൂന്നുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവര്‍ മാലക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. മോഷണശ്രമത്തിനിടെയാകാം കൊലപാതകമെന്നാണ് സൂചന.

മാലയുടെ മൃതദേഹം കിടപ്പുമുറിയിലും ബഹാദൂറിന്റെ മൃതദേഹം അടുക്കളയിലുമാണ് കിടന്നിരുന്നത്. മായയുടെ ദേഹത്ത് ഏഴോളം മുറിപ്പാടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുമൃതദേഹങ്ങളും പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടത്തിന് അയച്ചു.

