ശ്രീനഗര്‍: സംഘര്‍ഷം വളര്‍ത്തുന്ന നടപടികളില്‍ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോടും പാകിസ്താനോടും അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ വസതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കശ്മീരില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍നിന്ന് ഇരുകൂട്ടരും വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളും ഒന്നിക്കണം. ജനങ്ങള്‍ സമാധാനത്തോടെ തുടരണം. കശ്മീരിലേക്ക് അസാധാരണമാം വിധം സുരക്ഷാ സേനകളെ വിന്യസിച്ചതും ഭീകര ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് അമര്‍നാഥ് യാത്ര നിര്‍ത്തിവെച്ചതുമാണ് രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ യോഗം ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നില്‍.

അമര്‍നാഥ് യാത്ര നിര്‍ത്തിവെക്കുന്ന നടപടി അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കില്‍ അത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ക്ക് കാരമാകുമെന്ന കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും രാഷ്ട്രപതിയെയും അറിയിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ വസതിയില്‍ യോഗം ചേരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് യോഗം ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 35എ വകുപ്പും 370-ാം അനുഛേദവും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തുകളയാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

