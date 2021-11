ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായി സമരംചെയ്യുന്ന സംയുക്ത കര്‍ഷക യൂണിയന്‍ നവംബര്‍ 29-ന് പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തും. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ചയുടെ ഒന്‍പതംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഗാസിപുര്‍, തിക്രി അതിര്‍ത്തികളില്‍ സമരംചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ 29-ന് അവരുടെ ട്രാക്റ്ററുകളില്‍ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് തിരിക്കും. എവിടെ തടയുന്നുവോ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ അറിയിച്ചു. നവംബര്‍ 26-നകം നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സമരത്തിന്റെ തീവ്രത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും കര്‍ഷ സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.



കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നവംബര്‍ 26 വരെ സമയമുണ്ട്. 27 മുതല്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്ന് ട്രാക്ടറുകളില്‍ ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തികളിലെ സമര സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തുമെന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം കര്‍ഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

