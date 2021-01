ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 73-ാം ചരമ വാര്‍ഷിക ദിനം സദ്ഭാവന ദിവസമായി ആചരിക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടുമാസമായി സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒമ്പതുമുതല്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് കര്‍ഷകര്‍ നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

സമാധാനപരമായ സമരരീതിയാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ സമരമാര്‍ഗങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ അവംലബിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'കഴിഞ്ഞദിവസം വരെ ഞങ്ങള്‍ സമാധാനപരമായിരുന്നു മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. ഇന്നും നാളെയും അപ്രകാരമായിരിക്കും. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സമാധാനപരമായ ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.' ക്രാന്തികാരി കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ നേതാവ് ദര്‍ശന്‍ പാല്‍ പറഞ്ഞു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തികളില്‍ സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്ന കര്‍ഷകരുടെ സമരരീതി വളരെയധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ ട്രാക്ടര്‍ റാലി അക്രമാസക്തമായത് പ്രമുഖനേതാക്കളുള്‍പ്പടെ അപലപിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തങ്ങളുടേത് അക്രമത്തിന്റെ മാര്‍ഗമല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കര്‍ഷകര്‍ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കാനുളള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും കര്‍ഷകര്‍ കുററപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സമാധാനപരമായി നടത്തുന്ന സമരത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. ശ്രമിക്കുന്നതായി വെള്ളിയാഴ്ച സിംഘു അതിര്‍ത്തിയില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

'കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസമായി സിംഘു, ഗാസിപുര്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത് പോലീസും ബിജെപിയും ആര്‍എസ്എസ്സും കര്‍ഷക സമരത്തെ ഇല്ലതാക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ്. സമാനമായ സംഭവങ്ങള്‍ തിക്രി അതിര്‍ത്തിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും മൂല്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ജനുവരി 30 ന് പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആസൂത്രിതമായ നുണകളും അക്രമങ്ങളും പടര്‍ത്തുന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ രീതി അപലപനീയമാണ്,' സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Farmers to fast on January 30, invite people to join them in this peaceful protest