ന്യൂഡല്‍ഹി: സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകരുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും കര്‍ഷക സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ അഞ്ചാംവട്ട ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ അഞ്ചാംഘട്ട ചര്‍ച്ചയും ശനിയാഴ്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം കര്‍ഷകര്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. കൊടും തണുപ്പേറ്റ് കര്‍ഷകര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. കര്‍ഷകര്‍ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാകും. അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിന് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിന് വീണ്ടും കര്‍ഷക സംഘടനകളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

കര്‍ഷകരുടെ കാര്യത്തില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഭാവിയിലും അങ്ങനെതന്നെ ആയിരിക്കും. കര്‍ഷക ക്ഷേമത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബജറ്റ് വിഹിതവും കാര്‍ഷിക വിളകളുടെ താങ്ങുവിലയും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അവരില്‍നിന്ന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുക എളുപ്പമാവില്ല.

കോവിഡ് വ്യാപനവും ശൈത്യവും കണക്കിലെടുത്ത് സമര ഭൂമിയില്‍നിന്ന് പ്രായമുള്ളവരെയും കുട്ടികളെയും തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് ചര്‍ച്ചയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് കര്‍ഷകരോടും സംഘടനകളോടും അഭ്യര്‍ഥിക്കാനുള്ളത്.

Farmers should keep faith in Modi govt that whatever will be done, it will be in their interest. I want to thank Farmers' unions for maintaining the discipline...Since talks couldn't be completed today, we've called for another meeting on 9th December: Union Agriculture Minister https://t.co/dP1PimfEvf pic.twitter.com/uRIeLj0S8J