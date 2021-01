ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയയ കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ സമരം നടത്തുന്ന ഒരു കര്‍ഷകന്‍ കൂടി മരിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഭാഗ്പത് സ്വദേശിയായ ഗാലന്‍ സിങ് തോമര്‍ (70) ആണ് മരിച്ചത്. ഗാലന്‍ സിങ് നവംബര്‍ മുതല്‍ ഗാസിപുര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സമരത്തില്‍ പങ്കാളിയാണ്.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഗാലന്‍ സിങ് തോമര്‍ മരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ശൈത്യം കടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കടുത്ത ശൈത്യത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ഇതോടെ സമരത്തിനിടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 37 ആയി ഉയര്‍ന്നു. സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കവേ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവര്‍ക്കായി സമരഭൂവില്‍ പ്രത്യേക പ്രാര്‍ഥന നടത്തി.

പുതുവര്‍ഷ ദിനത്തിലും വളരെ ശക്തമാണ് കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം. കര്‍ഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകള്‍ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതുവര്‍ഷ ദിനത്തില്‍ പന്തം കൊളുത്തിക്കൊണ്ടുളള പ്രകടനവുമായാണ് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ സിംഘുവിലെ സമരഭൂമിയില്‍ എത്തിയത്. നാലാം തീയതിയാണ് കേന്ദ്രവുമായി കര്‍ഷകര്‍ നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്.

സമരം എന്തായാലും കടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് കര്‍ഷകര്‍. സമരം രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കാര്‍ഷിക സമരങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പുതുവര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുക എന്ന് കര്‍ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

