കൊല്‍ക്കത്ത : കര്‍ഷകനിയമത്തിനെതിരേയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളെ അണിനിരത്തിയും അവരുടെ പിന്തുണ തേടിയും പഞ്ചാബിലെ ശിരോമണി അകാലിദള്‍.

കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ അകാലിദള്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രേം സിങ് ചന്ദുമജ്ര തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. നിലവിലെ കര്‍ഷക സമരം കര്‍ഷകരുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും പകരം ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണതെന്നും പ്രേം സിങ് പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ മാത്രമല്ല പകരം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുമായി തങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രേം സിങ് ചന്ദുമജ്ര

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ്, തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി, കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടി, സിപിഎം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ എന്നിവയാണ് ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് കര്‍ഷകര്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദിന് ഇതുവരെ പിന്തുണയറിയിച്ചത്.

"ഇതു തറവിലയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നമല്ല. പകരം ഫെഡറിലസവുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൂടിയാണ്. ഒരു ഏകീകൃത ഏകാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യം പൊയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടാന്‍ പാടില്ല. കൃഷി എന്നത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പട്ട കാര്യമാണ്. പുതിയ നിയമ പ്രകാരം കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ചുമത്താന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമില്ല. അതിനെ ഞങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല തൃണമൂലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല", ചന്ദുമജ്ര പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയെയും എന്‍സിപി പ്രസിഡന്റ് ശരദ് പവാറിനെയും കാണാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

"എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വേഛാധിപത്യ മനോഭാവത്തിനെതിരേ എല്ലാ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളും ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തിനെതിരേയുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്". നിലവില്‍ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്തിനാല്‍ തന്നെ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെ ശക്തമായ മുന്നണി വേണ്ടതാണെന്നും അകാലിദള്‍ നേതാവ് ചന്ദുമജ്ര ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

"പൂര്‍ണ്ണമായും കൃഷിയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കര്‍ഷകരുടെ ഉപജീവനം. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടെന്നൊരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത്് ശരിയല്ല. ഭൂരിപക്ഷവാദത്തിലൂന്നി നിയമം പാസ്സാക്കാം എന്നാല്‍ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതുമൂലം കര്‍ഷകര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന പരിഗണിച്ചതേയില്ല. അങ്ങനെയല്ല നിയമത്തിനെതിരേയുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്. നിയമം പുനപരിസോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്", പാര്‍ട്ടി നേതാവ് സുദീപ് ബന്ദ്യോപാധ്യായ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തിലെ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്ന പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു ശിരോമണി അകാലിദള്‍ എന്നാല്‍ ശിരോമണി അകാലിദളിന്റെ (എസ്.എ.ഡി.) പ്രതിനിധിയായ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ മന്ത്രി ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍ ബാദല്‍ മോദി മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്നു രാജിവെച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച കാർഷിക ബില്ലുകളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു് രാജി. മോദിയുടെ എഴുപതാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തിലാണ് എന്‍.ഡി.എയെ ഞെട്ടിച്ച രാജിപ്രഖ്യാപനം. തുടര്‍ന്ന് എന്‍ഡിഎ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

