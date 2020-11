ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താനുള്ള ഹരിയാണ സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശിരോമണി അകാലിദള്‍ നേതാവ് സുഖ്ബീര്‍ സിങ് ബാദല്‍. 'ഇത് പഞ്ചാബിലെ 26/11' ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹരിയാന അതിര്‍ത്തിയില്‍ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കര്‍ഷക സമരത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.

ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് നാമിപ്പോള്‍ കാണുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ 26/11 ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. സമാധാനപരമായ കര്‍ഷക സമരത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന ഹരിയാണ സര്‍ക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെയും നടപടിയെ ശിരോമണി അകാലിദള്‍ അപലപിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി ചലോ' മാര്‍ച്ചുമായി തലസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന പക്ഷോഭകര്‍ പഞ്ചാബില്‍നിന്ന് ഹരിയാണയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് ഹരിയാണ അതിര്‍ത്തി പൂര്‍ണമായും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രക്ഷോഭകരെ തുരത്തുന്നതിന് പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീര്‍ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ബാരിക്കേഡുകള്‍ തകര്‍ക്കുകയും നദിയിലെറിയുകയും ചെയ്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടറിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് പഞ്ചാബുമായുളള അതിര്‍ത്തി ഹരിയാണ അടച്ചിട്ടത്. ബാരിക്കേഡുകള്‍, ജലപീരങ്കികള്‍ തുടങ്ങി സര്‍വസന്നാഹങ്ങളും കര്‍ഷക റാലി തടയുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഷക റാലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഹരിയാണ രണ്ടുദിവസത്തേക്ക് പഞ്ചാബിലേക്കുളള ബസ് സര്‍വീസും നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

