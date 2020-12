ന്യൂഡല്‍ഹി: അഞ്ചാംവട്ട ചര്‍ച്ചയിലും കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍. കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ വേണ്ടെന്നും തങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കര്‍ഷക സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കര്‍ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ചര്‍ച്ചകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ പറഞ്ഞു.

നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന നിലപാടില്‍നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ ഇന്നത്തെ ചര്‍ച്ചയിലും കര്‍ഷകര്‍ തയ്യാറായില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചര്‍ച്ചകളില്‍ തങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നും പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്നും കര്‍ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ചര്‍ച്ചകളുടെ അടക്കം മിനിട്‌സ് നല്‍കണമെന്നും അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതി നല്‍കണമെന്നുമുള്ള കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കില്ലെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ അറിയിച്ചതോടെ ഇന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ എടുക്കുന്ന നിലപാട് നിര്‍ണയകമാകും. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ എന്ത് ഉറപ്പാണ് നല്‍കുക എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും കര്‍ഷകര്‍ തങ്ങളുടെ തുടര്‍ സമരം സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക. ഉറപ്പുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ നേരത്തെ കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നതുപോലെ സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

