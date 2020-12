ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക നേതാക്കളുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച പരാജയം. കര്‍ഷക സംഘടനകളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ച ബുധനാഴ്ച നടക്കില്ലെന്ന് അമിത് ഷായുടെ ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം പുറത്തുവന്ന ഓള്‍ ഇന്ത്യ കിസാന്‍ സഭ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഹന്നന്‍ മൊള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറല്ല. ഉറപ്പുകള്‍ ബുധനാഴ്ച എഴുതി നല്‍കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ഉറപ്പുകളിന്മേല്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

