ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനമായില്ല. താങ്ങുവില സമ്പ്രദായത്തില്‍ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കര്‍ഷകസംഘടനാ നേതാക്കള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ ഉറപ്പുനല്‍കി. അടുത്ത ഘട്ട ചര്‍ച്ച ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് നടക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കര്‍ഷകരുടെ ചില ആശങ്കകള്‍ അവര്‍ പങ്കുവെച്ചതായി ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിന് ഒരു ദുര്‍വാശിയുമില്ല. തുറന്ന മനസ്സോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. താങ്ങുവില സമ്പ്രദായത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കാര്‍ഷികോല്‍പന്ന വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഉപയോഗം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കും. സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും കാര്‍ഷികോല്‍പന്ന വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും തുല്യ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കും, മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന സൂചന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയതായി ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു. താങ്ങുവിലയുടെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഉചിതമാണ്. എന്നാല്‍ നിയമം പൂര്‍ണമായി പിന്‍വലിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം. താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ചും നിയമ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചര്‍ച്ച മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ചയില്‍ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, ഡല്‍ഹിയിലും അതിര്‍ത്തി മേഖലകളിലും സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകരുടെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകള്‍ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘര്‍ഷത്തിനിടയാക്കി. ഗാസിപുര്‍-ഗാസിയാബാദ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ ബാരിക്കേഡുകള്‍ തകര്‍ത്തു. മീററ്റ്-ഡല്‍ഹി എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം കര്‍ഷകരാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്.

#WATCH | Agitating farmers assembled at Ghazipur border (UP-Delhi border) try to break police barricades. pic.twitter.com/IOsqdJtQsG — ANI UP (@ANINewsUP) December 3, 2020

Content Highlights: Farmers end discussions with Centre, next meeting on Dec 5