ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷകര്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാക്ടര്‍ റാലി ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും ഇതില്‍ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ആണെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്കെതിരായ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേ ആയിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമര്‍ശം. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിരീക്ഷണം.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍, ഡല്‍ഹി പോലീസ് മുഖാന്തരമാണ് ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്കെതിരായ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. ട്രാക്ടര്‍ റാലിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതോ ആയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം.

ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി ആര്‍ക്ക് നല്‍കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക അധികാരം പോലീസിനാണ്. നഗരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ആരെയൊക്കെ അനുവദിക്കണം, എത്ര പേരെ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഡല്‍ഹി പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി, വിഷയത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

