ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കിസാന്‍ ക്രാന്തി യാത്ര നടത്തുന്ന കര്‍ഷകരുമായി ധാരണയില്‍ എത്തിയതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്റെ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കുനേരെ കണ്ണീര്‍ വാതകവും ജല പീരങ്കിയും ഉപയോഗിച്ച നടപടി പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

കര്‍ഷകരുടെ നേതാക്കളുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്ത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ധാരണയിലെത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. യു.പി മന്ത്രിമാര്‍ക്കൊപ്പം താന്‍ കര്‍ഷകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Home Minister Rajnath Singh met the farmer's leaders and discussed their demands and have reached an agreement on the majority of the issues. Farmers' leaders, UP ministers Laxmi Narayan ji, Suresh Rana ji & I will go to meet farmers now: MoS Agriculture Gajendra Singh Shekhawat pic.twitter.com/fZvdjMuhY8