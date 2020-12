ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ ഒരു വയോധികനെ പോലീസ് ലാത്തിയുമായി ഓടിക്കുന്ന ചിത്രം വൈറലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് മര്‍ദ്ദനമേറ്റിരുന്നോ എന്ന് ചില ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചിരുന്നു. കര്‍ഷകന് മര്‍ദ്ദനം ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന വ്യക്തമാക്കി ബിജെപിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ തനിക്ക് ലാത്തികൊണ്ട് പലതവണ മര്‍ദ്ദനം ഏറ്റതായും ശരീരത്തില്‍ മുറിവേറ്റ പാടുകളുണ്ടെന്നും കര്‍ഷകനായ സുഖ്ദേവ് സിങ് എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു. "അവര്‍ ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീര്‍ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. ലാത്തി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലും കാലിലും പുറത്തും അടിച്ചു." - സുഖ്ദേവ് സിങ് പറഞ്ഞു.

സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് സുഖ്‌ദേവ് സിങ്ങിന് മര്‍ദ്ദനമേല്‍ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഫോട്ടോ പകുതി സത്യമാണെന്നും കര്‍ഷകന് മര്‍ദ്ദനമേറ്റിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വീഡിയോ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അമിത് മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Rahul Gandhi must be the most discredited opposition leader India has seen in a long long time. https://t.co/9wQeNE5xAP pic.twitter.com/b4HjXTHPSx