ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ കാണ്ട്‌വ ജില്ലയില്‍ ബി.ജെ.പി നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എംപി പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗത്തിനിടെ കര്‍ഷകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. കര്‍ഷകന്റെ മരണശേഷവും ചടങ്ങ് തുടര്‍ന്നതില്‍ ബി.ജെ.പി നേതാക്കന്‍മാരെ കോണ്‍ഗ്രസ് രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച മുണ്ടിയില്‍ നടന്ന പാര്‍ട്ടി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ചന്ദ്പൂര്‍ ഗ്രാമവാസിയായ ജിവാന്‍ സിങ്ങ് (70) ആണ് മരിച്ചത്. ചടങ്ങിനിടെ ആരോഗ്യനില മോശമായി കസേരയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീണ ജിവാന്‍ സിങിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതമാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

പ്രാദേശിക ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കര്‍ഷകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു. അല്‍പസമയം കഴിഞ്ഞ് വേദിയിലേക്കെത്തിയ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മരണവിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ കര്‍ഷകന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിച്ചെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നു.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ബിജെപിയും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരേ നിസ്സംഗത തുടരുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അരുണ്‍ യാദവ് ആരോപിച്ചു. കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചിട്ടും ബിജെപി അവരുടെ പൊതുയോഗം തുടര്‍ന്നു. ഇതാണോ ബിജെപിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും മനുഷ്യത്വമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

