ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും തൃണമൂലും അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന് വൻ ഊർജംപകരുന്നതാണ്. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാലസമ്മേളനം മുഴുവൻ സ്തംഭിപ്പിച്ചും ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്കുമുന്നിൽ അന്തിയുറങ്ങിയും പ്രതിപക്ഷ എം.പി.മാർ നടത്തിയ സമരത്തോട് മുഖംതിരിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഒടുവിൽ പിന്നാക്കംപോകേണ്ടിവന്നു.

കാർഷിക കരിനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചും പാർലമെന്റിലേക്ക് ട്രാക്ടറോടിച്ചും സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്നതാണ് ഈ തിരിച്ചിറക്കം. ആദ്യ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് ഒരുവർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ ഓർഡിനൻസുമായി മുന്നോട്ടുവന്നപ്പോഴാണ് സർക്കാരിന് ഇതിനുമുമ്പ് കൈ പൊള്ളിയത്. പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളും കർഷകരും സംഘപരിവാറിൽ ഒരു വിഭാഗംതന്നെയും ഇതിനെതിരേ രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് റദ്ദാക്കി. ഇന്ധനവിലവർധനയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനുമെതിരേ സമരരംഗത്തുള്ള കോൺഗ്രസിനും മറ്റുപ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും ഇത് ആവേശം പകരും. .

രാഹുലിന്റെ പ്രവചനം

കേന്ദ്രസർക്കാർ കാർഷികനിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വീഡിയോ. ‘‘എന്റെ വാക്കുകൾ കുറിച്ചുവെച്ചോളൂ... ഈ (കാർഷിക) നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമിച്ചോളൂ’’ - എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ. മധുര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് രാഹുൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടത്. ജനുവരി 14-ന് ഈ വീഡിയോ രാഹുൽ ട്വീറ്റും ചെയ്തു.

Mark my words, the Govt will have to take back the anti-farm laws. pic.twitter.com/zLVUijF8xN