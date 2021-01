ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സമരം പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിയോഗിച്ച സമിതിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചവര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി സുപ്രീം കോടതി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിക്കുകയും പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത്. നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ സമിതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി

എല്ലാവരെയും കേള്‍ക്കാനും റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടതി മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിക്കാനുമുള്ള അധികാരമാണ് സമിതിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. എവിടെയാണ് പക്ഷപാതിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉയരുന്നത്? ആളുകളെ മുദ്രകുത്തേണ്ടതിന്റെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യമില്ല- റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രാക്ടര്‍ റാലിക്കെതിരെ കേന്ദ്രം നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ പറഞ്ഞു. സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യത്തില്‍ പ്രതികരണം അറിയിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച നാലംഗ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങള്‍, മുന്‍പ് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളതായി അകാലിദള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സമിതിയിലെ അംഗവും ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ അധ്യക്ഷനുമായ ഭൂപീന്ദര്‍ സിങ് മന്‍ സ്വയംഒഴിഞ്ഞ കാര്യവും വാദത്തിനിടെ കാര്‍ഷിക സംഘടനയായ കിസാന്‍ മഹാപഞ്ചായത്ത് കോടതി മുന്‍പാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല്‍, അയാള്‍ അയോഗ്യനാകുമോ? നിയമം പരിഷ്‌കരിക്കണമെന്നാണ് ഭൂപീന്ദര്‍ സിങ് മന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആളാണെന്ന്- ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരാണ് സമിതി അംഗങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

