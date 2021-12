ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ സാഗര്‍പുരില്‍ മകളോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയതിന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ 22 കാരനായ യുവാവിനെ മര്‍ദിക്കുകയും ജനനേന്ദ്രിയം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് രണ്ട് പോലീസുകാരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായും അഡീഷണല്‍ ഡിസിപി പ്രശാന്ത് ഗൗതം പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

'കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷമായി ഞങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങള്‍ വിവാഹിതരായി. അതിനുശേഷം ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങള്‍ ഇരുവരും രജൗരി ഗാര്‍ഡന്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ പോയി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ ബലമായി സാഗര്‍പൂരിലെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.' ആക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവാവ് പറഞ്ഞു.

വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും സഹോദരനും അമ്മാവനും ചേര്‍ന്ന് യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതിന് ശേഷം ഇയാളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു. യുവാവ്‌ നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ എയിംസ് ട്രോമ സെന്ററില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

കൊലപാതക ശ്രമത്തിനും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്കെതിരെ എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

