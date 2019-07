കൊല്‍ക്കത്ത: എണ്‍പത്തിരണ്ടുകാരിയുടെ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാതെ ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍ സൂക്ഷിച്ച് ഭര്‍ത്താവും മകളും. കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കു സമീപം ബെഹാലയിലാണ് സംഭവം.

ഛായ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഭര്‍ത്താവ് രബീന്ദ്രനാഥും മകള്‍ നീലാഞ്ജനയും സംസ്‌കരിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചത്. രണ്ടുമുതല്‍ മൂന്നുദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം അഴുകാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അയല്‍ക്കാര്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം മാറ്റാനും സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഛായയുടെ മകന്‍ ദേബാശിഷ് ചാറ്റര്‍ജി മരിച്ചത്. ദേബാശിഷിന്റെ മൃതദേഹവും കുടുംബം സംസ്‌കരിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫ്‌ളാറ്റില്‍നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അയല്‍ക്കാരാണ് അന്നും പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്.

