ഹൈദരാബാദ് : പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഹൈദരാബാദ് കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ കുടുംബം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാണ് പ്രതികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യം.

പ്രതികളെ പോലീസ് ആസൂത്രിതമായി വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് കുടുംബങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചു. സംഭവം സി.ബി.ഐയോ മറ്റെതെങ്കിലും ഏജന്‍സികളോ അന്വേഷിക്കണമെന്നും കുടുംബങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 50 ലക്ഷം വീതം തങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ തെലങ്കാന സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിക്കണം എന്നതാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം.

ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 32 പ്രകാരമാണ് കുടുംബങ്ങള്‍ പൊതുപെറ്റീഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള എല്ലാ രേഖകളും കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രതികളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

തെലങ്കാനയില്‍ വനിതാ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം കൊന്നുകത്തിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ ലോറി ഡ്രൈവര്‍ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് (26), ജൊല്ലു നവീന്‍ (20), ജൊല്ലു ശിവ (20), ചെന്നകേശവുലു (20) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ പോലീസ് വധിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

നവംബര്‍ 27-നാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരിയായ ഡോക്ടറെ ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഷംഷാബാദില്‍ പ്രതികള്‍ ആക്രമിച്ചത്. കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി. മൃതദേഹം ഏതാനും കിലോമീറ്ററകലെ ചതന്‍പള്ളിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി പെട്രോളൊഴിച്ചു കത്തിച്ചു. പ്രതികളെ രണ്ടാംദിവസം അറസ്റ്റു ചെയ്തു. അജ്ഞാതകേന്ദ്രത്തില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഇവരെ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

Content Highlights: Families of Four Hyderabad rape accused move Supreme Court for case against police