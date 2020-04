ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തികള്‍ വാട്‌സാപ്പുകള്‍ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതായുള്ള ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വാര്‍ത്ത വ്യാജമാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സര്‍ക്കാരിനല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ലൈവ്‌ലോ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കിനൊപ്പം പ്രചരിച്ച സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

സുപ്രീം കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയതായും വ്യാജ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

A Fake message with the link of a @LiveLawIndia report is still going viral in WhatsApp Groups



Pls do not share it.



Read this report to know more about it



[Fake News Alert] https://t.co/NE3F4jZxO7 pic.twitter.com/dtsXebJN4f