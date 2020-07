ന്യൂഡല്‍ഹി: മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ എ.കെ. ആന്റണിയുടെ പേരില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യാജ അക്കൗണ്ട്. 'Finally Joined Twitter' എന്ന ട്വീറ്റും അക്കൗണ്ടില്‍ കാണാം. അതേസമയം അക്കൗണ്ട് വ്യാജമാണെന്ന് ആന്റണിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്, പി. ചിദംബരം, കോണ്‍ഗ്രസ് കേരള തുടങ്ങി ഏഴ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് എ.കെ. ആന്റണിയുടേതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.

