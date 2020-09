ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭയുടെ പീസ് ആന്‍ഡ് ഹാര്‍മണി സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാകണമെന്ന നിര്‍ദേശം ഫെയ്സ്ബുക്ക് അധികൃതർ പാലിച്ചില്ല. പാര്‍ലമെന്ററി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ഈ മാസം ആദ്യം ഹാജരായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇതില്‍ നിന്നും ഫെയ്സ്ബുക്ക് പിന്‍വാങ്ങിയത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോലുളളവയുടെ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയില്‍ വരുന്നതാണെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെ ക്രമസമാധാനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിധിയിലുളളതാണെന്നും സമിതിക്കയച്ച കത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പറയുന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 15-ന് മുമ്പ് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ പാനല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ അജിത് മോഹന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നത്.

ഡല്‍ഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളള വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തിനെതിരെയാണ് സമിതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നത്.

Content Highlights:facebook skipped a hearing of the Delhi Assembly's Peace and Harmony committee