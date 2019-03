ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫെബ്രുവരി 26ന് പാകിസ്താനിലെ ബലാക്കോട്ടില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ നിരവധി ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ്‌ തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 35ല്‍ കൂടുതല്‍ മൃതശരീരങ്ങള്‍ നീക്കുന്നത് കണ്ടതായാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ മുന്‍ ഐ.എസ്.ഐ ഏജന്റുമാരും ഉണ്ടെന്നും ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ആക്രമണം നടന്ന ഉടന്‍ പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിന് മുന്‍പേ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം പ്രദേശം വളഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാദേശിക പോലീസിനെയോ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെയോ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ സൈന്യം അനുവദിച്ചില്ല. മൃതശരീരങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍ എത്തിയ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരില്‍ നിന്ന് സൈന്യം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വാങ്ങി വെച്ചതായും ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ലേഖകനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

കേണല്‍ സലിം എന്ന് പരിസരവാസികള്‍ക്കിടയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മുന്‍ ഐ.എസ്.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇവര്‍ പറയുന്നു. പെഷവാറില്‍ നിന്നുള്ള ജെയ്‌ഷെ പരിശീലകനായ മുഫ്തി മൊഈന്‍ ആയുധ വിദഗ്ദനായ ഉസ്മാന്‍ ഗാനി എന്നിവരും ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജെയ്‌ഷേ പരിശീലനം നല്‍കികൊണ്ടിരുന്ന 12 തീവ്രവാദികള്‍ താമസിച്ചിരുന്ന മരത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ മൊഴികള്‍ പലതും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ചില ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഒരു ജെയ്‌ഷെ തീവ്രവാദി പോലും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ മറ്റു ചിലര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജെയ്‌ഷെ തീവ്രവാദികളുടെ പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ചും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

പല പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിലും വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ചില ആളുകള്‍ക്ക് നിസാരമായ പരിക്കുകള്‍ ഏല്‍ക്കുകയല്ലാതെ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ചില പ്രാദേശികവാസികള്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ പല റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആക്രമണം നടന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാദേശികവാസികളെയോ മാധ്യമങ്ങളെയോ സൈന്യം കടത്തിവിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ പ്രദേശത്തെ കാടിന് മാത്രമാണ് നാശനഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പാകിസ്താന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ ലക്ഷ്യത്തില്‍ തന്നെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന്‌ തെളിയിക്കുന്ന ശക്തമായ തെളിവുകള്‍ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കി.

