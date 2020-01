ലഖ്‌നൗ: രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ച ശിശുക്കളുടെ അമ്മമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും മകള്‍ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വദ്രയും തയ്യാറാകാത്തതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. യു.പി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം രാജസ്ഥാനിലെ ദുഃഖിതരായ അമ്മമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പ്രിയങ്ക തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സ്ത്രീകളായിട്ടുപോലും ആ അമ്മമാരുടെ വേദന സോണിയയും പ്രിയങ്കയും മനസിലാക്കുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമാണ്. നിരപരാധികളായ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മരിക്കാന്‍ ഇടയായ സംഭവം ഹൃയഭേദകമാണെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഹിന്ദിയില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവര്‍ത്തനവും സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്തിന്റെ നിശബ്ദതയും തന്റെ ദുഃഖം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ശുശുമരണങ്ങളുടെ പേരില്‍ ബഹുജന്‍ സമാജ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതിയും കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത പ്രിയങ്ക പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവരുടെ വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യം നോക്കിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് മായാവതി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Extremely sad that Sonia, Priyanka could not feel pain of Kota mothers: Adityanath